Lide sugere que processo de negociação sobre tarifas com EUA seja conduzido por Alckmin

O Lide, Grupo de Líderes Empresariais, sugere, em nota, que o processo de negociação com os Estados Unidos a respeito da política tarifária seja conduzido pela liderança direta do vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado por um "grupo qualificado de executivos e representantes do setor privado brasileiro, reconhecidos por sua experiência internacional e ampla representatividade setorial".

O Broadcast já havia mostrado mais cedo que, durante reunião do Lide nesta sexta-feira, o nome de Alckmin foi apontado como a melhor representação do governo brasileiro para fomentar o diálogo com os EUA.

Segundo a instituição, o "contexto desafiador imposto pelas recentes medidas protecionistas e o aumento de tarifas anunciados pelo presidente Donald Trump" faz com que seja essencial reforçar o diálogo construtivo e pragmático entre os dois países. "Acreditamos que a construção de soluções negociadas, com base no interesse mútuo, seja o melhor caminho para superar tensões comerciais e criar novas oportunidades econômicas", acrescenta.