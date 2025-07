Lide/Roberto Giannetti: desejo do setor privado é contribuir para revisão e redução de tarifas

O head de Comércio Exterior do Lide, Roberto Giannetti, afirmou que o setor privado brasileiro está se mobilizando para apresentar ao governo brasileiro propostas concretas que possam embasar as negociações com os Estados Unidos e evitar o agravamento do chamado "tarifaço" anunciado pelo presidente Donald Trump.

Segundo Giannetti, a intenção do encontro promovido pelo Lide na manhã desta sexta-feira, 18, foi construir uma "agenda positiva", reunindo representantes de diferentes setores produtivos para levar sugestões práticas e dialogar sobre os prejuízos já percebidos.

Participaram da reunião empresários e líderes de diversos setores, como Henrique Meirelles (ex-ministro e ex-BC), Caio Megale (XP), Luiz Fernando Furlan (BRF), Nayana Rizzo (AWS), Fernando de Paula (McDonalds), Rodrigo Simonato (Tereos), Guilherme Bastos (FGV), Haroldo Silva (Abit), José Velloso (Abimaq), Tirso Meirelles (Sebrae), Julio Serson (Grupo Vila Rica), Marcos Gouvêa de Soauza (Gouvea Ecosystem), Roberto Paranhos (Índia Chamber), Heleno Torres (ADV), João Doria (Lide), João Doria Neto (Lide) e Juliana Villano (Embraer).