Observação feita pelo USTR deve-se mais a informação incompleta sobre Pix, afirma Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) se manifestou nesta sexta-feira (18) sobre as acusações do governo americano de "práticas desleais" no Pix. "Acreditamos que a observação feita pelo USTR deve-se mais a uma informação incompleta acerca dos objetivos e funcionamento do Pix", afirma documento da instituição, referindo-se ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês)", que fez as acusações, a pedido do presidente americano, Donald Trump.

"Temos boa expectativa de que, no âmbito do sistema de audiência pública aberto pelo USTR, as contribuições do Banco Central do Brasil, dos integrantes do sistema bancário brasileiro, incluindo os bancos americanos, vão ajudar no esclarecimento das restrições levantadas no documento inicial daquele órgão dos EUA", afirma a Febraban.

O documento da Federação ressalta que o Pix é uma "infraestrutura pública de pagamento, e não um produto comercial", que favorece a competição do sistema de pagamentos. É um "modelo aberto e não discriminatório", com participação de bancos, fintechs e instituições nacionais e estrangeiras, observa a Febraban.