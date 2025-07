Ouro fecha em alta, impulsionado por fraqueza do dólar e Treasuries, mas recua na semana

Para o Commerzbank, apesar do avanço na sessão de hoje, a "impressionante" alta do ouro no acumulado do ano "parece estar perdendo força". "Embora o dólar americano tenha caído para seu menor nível em relação ao euro em quatro anos no início de julho, o metal precioso foi negociado em ampla faixa lateral", menciona. Segundo o banco alemão, o movimento bearish, no entanto, "não é uma surpresa", levando em consideração o aumento de quase 27% no preço do ouro no acumulado do ano.

Ainda, de acordo com a Trade Nation, o ouro "permanece estagnado em uma faixa estreita", enquanto o mercado aguarda novos catalisadores. "Uma recuperação do dólar americano neste mês parece estar limitando quaisquer ganhos potenciais para o ouro por enquanto", avalia, ao reiterar que o ativo de segurança pode sofrer pressão de baixa se a moeda americana subir.

Segundo informações do Financial Times, o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou suas exigências nas negociações comerciais com a UE, pressionando por uma tarifa mínima de 15% a 20%, o que pressiona a incerteza e pode cooperar para alta do ouro no futuro.