Petróleo fecha em queda, após europeus reduzirem teto de preços à Rússia e de olho na demanda

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira, 18, revertendo os ganhos da manhã, e confirmaram desvalorização semanal. A sessão foi marcada pela decisão de União Europeia e Reino Unido de reduzir o teto da commodity produzida na Rússia, que se contrapôs a sinais de demanda aquecida no verão do Hemisfério Norte.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro recuou de 0,27% (US$ 0,18), a US$ 66,05 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cedeu 0,34% (US$ 0,24), a US$ 69,28 o barril. Na semana, o WTI e Brent tiveram baixa de 3,50% e 1,53%, respectivamente.

Reino Unido e UE anunciaram redução do teto de preços para o petróleo bruto russo, de US$ 60 para US$ 47,60 por barril. As medidas foram parte de ma nova rodada de sanções econômicas contra o Kremlin, que acompanha também a crescente pressão dos Estados Unidos para que Moscou encerre a guerra na Ucrânia.