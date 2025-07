Se razão a fundo de tarifas for política, não tem jeito e é inegociável, diz Roberto Giannetti

O head de Comércio Exterior do Lide, Roberto Giannetti, afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que uma questão que preocupa o grupo de empresários é a "interferência indevida do governo americano em assuntos internos do Brasil". Segundo ele, se a razão a fundo da política tarifária de Donald Trump for política, não será possível realizar negociações entre os dois países, apesar não ser o cenário base do grupo empresariado.

"Se essa for a razão a fundo, então não tem jeito. Aí é inegociável", disse, cravando, contudo, que o tema político não foi abordado na reunião entre empresários nesta sexta-feira, 18.

Neste sentido, Giannetti afirma que o acirramento da discussão política não colabora com uma solução econômica, que precisa ser feita com bases técnicas e racionais - e, segundo ele, foi o foco do encontro organizado pelo Lide. Desta reunião, foram levantados pontos para uma "agenda positiva" que deve ser encaminhada ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.