Taxas de juros podem cair consideravelmente ao longo do próximo ano, diz Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que as taxas de juros americanas podem cair consideravelmente ao longo do próximo ano, em comparação ao nível em que estão agora, durante participação no podcast Daily Wire. "Mas, você sabe, não gosto de ficar de mãos atadas antes das reuniões", disse.

Goolsbee disse que a inflação continuamente em queda rumo à meta de 2%, a solidez da economia americana e o mercado de trabalho próximo do pleno emprego dão confiança sobre as condições para flexibilização monetária. No entanto, o dirigente admitiu que há "alguns sinais preocupantes" em dados recentes sobre a inflação.

O presidente da distrital de Chicago apontou que a leitura recente da inflação ao consumidor dos EUA trouxe divergências, com bom desempenho nos setores de serviços e moradias. Por outro lado, Goolsbee viu nos dados sinais de que as tarifas começam a afetar preços de bens, tendência que ele teme que possa continuar nos próximos meses. "Estou cauteloso", admitiu.