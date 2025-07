Trump critica mármore em reforma do Fed, mas material foi incluído por seus próprios aliados

O mármore não explica os cerca de US$ 600 milhões em estouros de custo para a sede do Fed e outro prédio de escritórios nas proximidades, agora orçado em US$ 2,5 bilhões, que também inclui a adição de uma garagem subterrânea e novos átrios de vidro nos pátios do prédio. Mas as raízes de seu uso extensivo complicam ainda mais as tentativas da Casa Branca de usar a renovação para pintar o banqueiro central como um gastador pródigo como um possível pretexto para removê-lo.

Russ Vought, principal assessor orçamentário de Trump, citou o "mármore premium" em uma carta a Powell na semana passada como um exemplo da "reforma ostensiva". Em uma resposta na noite de quinta-feira, 17, Powell escreveu que o projeto usaria "novo mármore doméstico" por várias razões, incluindo "para abordar preocupações levantadas por agências de revisão externas". Fonte: Associated Press*.

