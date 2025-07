Trump volta a criticar Powell e diz que conselho do Fed também é culpado pelos juros elevados

O republicano reiterou que a economia americana está com um bom desempenho e, apesar de admitir que há inflação, ressaltou que os preços estão em nível "muito baixo". "Merecemos estar com juros em 1%, economizando um trilhão de dólares por ano em custos de juros. Eu não posso dizer o quão burro 'Too Late' é - Tão ruim para o nosso país!", afirmou.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.