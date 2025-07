Unica reforça confiança na ação do governo e diz que comércio Brasil-EUA precisa ser preservado

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e a Bioenergia Brasil divulgaram nota nesta quinta-feira (17) na qual reforçaram "sua confiança no governo brasileiro", diante do anúncio do governo dos Estados Unidos de abertura de investigação relacionada a práticas comerciais do Brasil. As duas entidades destacam "a firmeza, altivez e competência diplomática" demonstrada pelo governo na defesa dos interesses nacionais, especialmente em setores estratégicos como os biocombustíveis.

Para as entidades, o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, construído sobre bases de respeito mútuo, precisa ser preservado e fortalecido. "Nesse contexto, o etanol é exemplo claro de como uma agenda conjunta pode beneficiar economias, pessoas e o clima global".

No comunicado, citam programas estruturantes como o RenovaBio, o Combustível do Futuro e o Mover, que, segundo elas, demonstram a coerência entre a política energética nacional e os compromissos assumidos pelo país em fóruns multilaterais - especialmente sua adesão ativa ao Acordo de Paris - e reforçam o comprometimento do setor com o desmatamento zero.