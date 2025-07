Vice-diretora do FMI aponta evidências de antecipação a tarifas e desvios do comércio global

A vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, observou que há evidências fortes de antecipação a aumentos de tarifas e desvios do comércio global desde o último relatório da instituição, publicado em abril.

"Também vimos uma melhora nas condições financeiras globais conforme alguns acordos reduziram o nível médio das tarifas. Sobre inflação, a demanda e os preços de energia em desaceleração sugerem um declínio contínuo, mas com variação entre países", afirmou ela, em discurso preparado para reunião do G20, na África do Sul, divulgado nesta sexta-feira, 18.

Gopinath lembrou que, em abril, o FMI projetava crescimento do PIB global de 2,8% em 2025 e de 3% em 2026, abaixo da média histórica de 3,7%, devido a previsões de desaceleração significativa das economias dos EUA e da China. Já a inflação global tinha declínio previsto a 4,3% em 2025 e a 3,6% em 2026. "Vamos atualizar nossas projeções globais no fim de julho, mas os riscos de baixa continuam a dominar as perspectivas e a incerteza segue elevada", disse.