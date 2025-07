Eleições no Japão podem afetar panorama fiscal com implicações para títulos soberanos e iene

Um sucessor de Ishiba poderia abrir as torneiras dos gastos fiscais, chamando a atenção dos chamados "vigilantes de títulos". Os rendimentos dos títulos japoneses de 10 anos aumentaram 50% desde o início do ano e subiram 17 pontos-base desde 1º de julho, o que correspondeu ao maior aumento desde 2008. Os rendimentos dos títulos japoneses de 30 anos atingiram máximas na semana passada, e os de 20 anos estão nas máximas desde 1999.

Do ponto de vista mais amplo, os eleitores estão reagindo à aguardada saída do Japão da deflação, o que pode ser menos popular internamente do que nos mercados financeiros. A inflação ao consumidor está acima de 3% anualmente, afetando o poder de compra das pensões da população mais velha do mundo. O aumento do custo de vida é uma das principais reclamações entre os eleitores japoneses, juntamente com escândalos de corrupção que mancharam o Partido Liberal Democrata, dominante há muito tempo, no ano passado.

A vitória de Ishiba poderia dar a ele mais liberdade para fazer o tipo de concessões que Trump parece buscar, particularmente afrouxando as restrições de importação japonesas sobre os automóveis dos EUA e abrindo o mercado doméstico de arroz. As tarifas dos EUA poderiam causar perdas significativas nas indústrias exportadoras do Japão, especialmente para montadoras de automóveis como a Toyota Motor e a Honda Motor, mesmo enquanto Trump pede um aumento nos gastos com defesa. Se Ishiba perder sua maioria, nenhum partido de oposição parece forte o suficiente para assumir o comando. As águas do Japão poderiam se tornar incertas em um momento crítico.