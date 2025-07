Gestores de fundos imobiliários negociam alternativas para CRIs 'estressados'

Exemplos assim têm se multiplicado no mercado. Neste mês, o fundo Banestes Recebíveis (BCRI11) divulgou a necessidade de flexibilizar condições de CRIs do Grupo WAM, que desenvolve projetos de multipropriedades, como o Thermas São Pedro, no interior de São Paulo. Um dos CRIs da companhia na carteira do fundo recebeu waiver para pagamento de juros e amortização, bem como teve o prazo final do vencimento esticado para daqui dois anos. Outro CRI da mesma empresa entrou em inadimplência no mês, e o seu futuro será discutido em assembleia a ser marcada com os credores. "A companhia [WAM] passa por uma fase de reestruturação e precisa de respiro para manter a operação e garantir a retomada de uma performance mais condizente", explicou o Diretor de Gestão de Recebíveis na Banestes, Marcos Amaral Vargas, em live para cotistas nesta semana.

O BCRI11 tem cerca de dez CRIs em situação de inadimplência, o que representa 15,5% da carteira. "Embora tenha alguns casos assim, a carteira é pulverizada e está saudável", defendeu Vargas, acrescentando que os casos de não recebimento estão sob escrutínio da gestora.

Outro fundo que teve de se sentar com as incorporadoras para negociar foi o Urca Prime Renda (URPR11). Na sua carteira, os CRIs permanecem com inadimplência relativamente baixa, oscilando em torno de 4,5% do portfólio, mas a um custo elevado para os cotistas. Os gestores do fundo abriram mão, temporariamente, do recebimento de juros das dívidas das incorporadoras em dificuldades financeiras para que as empresas usassem o dinheiro para terminar as obras. Com isso, a lógica foi evitar a paralisação dos canteiros e, em última instância, uma eventual tomada dos empreendimentos inacabados como garantia, o que criaria mais problemas.

Por outro lado, a prática reduziu em torno de R$ 45 milhões a distribuição de dividendos do fundo em 2024 e ainda há previsão de aportar mais R$ 61 milhões nas obras em andamento. Os cotistas não gostaram nada disso, e as cotas do fundo caíram pela metade (de R$ 80 para R$ 40) desde o ano passado. Procurada, a Urca Capital declinou de dar entrevista.

Entre as empresas que tiveram dificuldades está a Terras Altas, que emitiu CRI para financiar um loteamento em Pelotas (RS), e o Grupo Victoria Brasil, com um prédio residencial em Aracaju (SE). Outra repactuação do fundo que chamou atenção envolveu uma debênture de R$ 140 milhões do Grupo Prima, empresa formada por empresários espanhóis e que faz um mega complexo de luxo com resort, hotel e residências no Baixio, norte da Bahia. O aditamento envolveu a entrega de empreendimentos para o fundo como forma de pagamento.

Boa vontade custa caro