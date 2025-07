Haddad descarta controle remessas de dividendos aos EUA; Planalto estuda medida

Na noite de sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nas redes sociais que determinou a revogação dos vistos americanos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, familiares e seus "aliados" na Corte. Em seguida, outros sete ministros do STF também tiveram os vistos cancelados.

Na prática, o Planalto começou a se debruçar sobre várias possibilidades de reação antes mesmo desse episódio, caso Trump mantenha a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros, a partir de 1.° de agosto, ou endureça ainda mais o jogo.

A operação da Polícia Federal que envolveu Bolsonaro foi autorizada por Moraes - e confirmada pela Primeira Turma do STF-, um dia depois de Trump enviar uma carta ao Brasil pedindo que a "perseguição" contra o ex-presidente cessasse imediatamente.

O arsenal de retaliações para ser usado pelo Brasil contra os EUA, caso seja necessário, inclui, em primeiro lugar, a quebra de patentes de medicamentos, como antecipou o Estadão/Broadcast.

Mas a prioridade do governo, agora, é levar as negociações com os EUA ao extremo e esgotar a via diplomática. Uma reação mais firme pode ser adotada a partir de 2 de agosto somente se nenhum acordo vingar.

As opções têm sido analisadas pelo Planalto, após passarem por escrutínio técnico, mas tudo estará em aberto até que o Brasil veja necessidade de fazer algum anúncio para responder às sanções, como a da abertura de investigações sobre práticas comerciais do País.