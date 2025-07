Odete Roitman tem razão? com R$ 5 milhões, tia Celina está falida?

Já a planejadora financeira certificada CFP® Letícia Camargo pondera que a resposta vai depender do quanto Celina gasta por mês. "Como a Odete acompanha de perto as finanças da Celina e sabe quanto ela gasta por mês, é mais provável que a irmã esteja com razão", diz Camargo.

Fazendo as contas

Considerando um saldo bancário de R$ 5 milhões, Camargo fez as contas e demonstrou que, dependendo do estilo de vida que a personagem venha a adotar, ela conseguirá levar uma vida compatível com a elite brasileira. Segundo a FGV Social, da Fundação Getulio Vargas (FGV), a renda domiciliar do brasileiro no topo da pirâmide é de R$ 14.872,03 por mês. O cálculo é feito a partir de microdados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (veja a tabela).

Com uma carteira diversificada, a personagem conseguirá pagar um custo de vida "classe A" dependendo do quanto render o investimento e da forma como fará os resgates. "Se gastar apenas os rendimentos acima da inflação, ela consegue perpetuar o patrimônio. Mas nesse cenário, ela teria de gastar apenas entre R$ 10.500 e R$ 17.300 por mês", diz Camargo.

No primeiro cenário, a CFP fez o cálculo considerando um rendimento médio acima da inflação de 4%. No segundo, 6%. Nos dois casos, foi considerada uma alíquota de 15% do Imposto de Renda (IR).

Numa segunda conta, Camargo calculou qual poderia ser o resgate mensal para o patrimônio financeiro de Celina durar 40 anos. Nesse caso, a personagem poderia gastar R$ 16.500, caso a carteira rendesse juros reais de 4%, ou R$ 21.500 se seus investimentos rendessem juros reais de 6%.