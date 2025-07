Trump volta a ameaçar Brics com tarifas e diz que grupo 'não vai durar'

O presidente dos Estados Unidos voltou a criticar nesta sexta-feira, 18, o Brics, grupo fundado por Brasil, Rússia, Índia e China e hoje composto por 11 países-membros e oito parceiros. Donald Trump reafirmou que o bloco tenta "acabar com a dominância do dólar". Em evento na Casa Branca, o republicano também repetiu sua promessa de retaliar economicamente os países do grupo: "A todos os países do Brics, vamos tarifá-los em 10%".

Anteriormente, Trump havia anunciado que a tarifa de 10% sobre os países do Brics seria em caráter "adicional" - ontem, porém, ele não especificou a maneira pela qual a taxa seria aplicada.

Trump ainda minimizou a força econômica do grupo ao dizer que o Brics se reuniu, "mas ninguém compareceu", referindo-se às ausências do presidente da China, Xi Jinping, e do líder russo, Vladimir Putin, na cúpula realizada no início do mês no Rio de Janeiro. O republicano declarou também que o bloco "não vai durar muito". "Acho que nem vão seguir adiante", previu.