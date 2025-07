Criador de propagandas históricas e vencedor do 1º leão de ouro do País

Os sócios da DPZ escolheram o dia 1.º de julho de 1968 como o início oficial das atividades da agência. A DPZ começou a funcionar em uma casa na Alameda Casa Branca, em São Paulo, com 11 funcionários e dois clientes, Fotoptica e Borda do Campo (revendedora Ford).

Entre os feitos dos primeiros anos da agência, está a conquista do primeiro Leão de Ouro para o Brasil, em 1975. "Numa época em que não se falava em etarismo e ganhar Ouro no Festival da Sawa em Cannes (atual Cannes Lions) era papo restrito a europeus e americanos, a DPZ conseguiu fazer história", destaca, em seu site. O prêmio é referente ao filme Homem Com Mais de 40 Anos, criado para o Conselho Nacional de Propaganda.

Em meados de 1978, a agência criou o Garoto Bombril, lançado e imortalizado por Carlos Moreno, com uma campanha que entrou para o Guinness Book, em 1994, por ter o garoto-propaganda, que ficou mais tempo no ar (com o mesmo ator) na história da publicidade mundial.

"Um dos nomes mais importantes da publicidade brasileira, Duailibi era um defensor incansável da excelência criativa como ferramenta para a construção de grandes marcas. Era também um líder ético e generoso", falou, em comunicado aos funcionários, Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe Brasil, à qual pertence hoje a DPZ.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.