Lutnick reafirma que 1º de agosto é prazo final para tarifas, mas países ainda poderão negociar

Na ocasião, Lutnick também mencionou que o presidente dos EUA, Donald Trump, com certeza vai renegociar o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). "Faz um sentido perfeito para o presidente renegociar. Ele não quer carros fabricados no Canadá ou no México quando podem ser fabricados em Michigan e Ohio. É melhor para os trabalhadores americanos", ressaltou.

Lutnick ainda argumentou que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, está custando US$ 700 bilhões por ano aos EUA por, segundo ele, manter as altas taxas de juros.