Agenda de Alckmin é atualizada e inclui representantes de Visa, Apple, Meta e Google

Também estiveram presentes assessores e diplomatas envolvidos na negociação dos Estados Unidos com o Brasil, entre eles o embaixador Maurício Lyrio, entre outros secretários do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Além de usar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro como justificativa para esse tarifaço, Trump também citou decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre as empresas de rede social, como Google e Meta.

Na última semana, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou uma investigação contra o Brasil. Entre os motivos para isso estão o suposto comércio de produtos ilegais na rua 25 de Março, em São Paulo, e o Pix. O método de pagamento lançado pelo Banco Central brasileiro é apontado como um incômodo para empresas de cartão de crédito, como a Visa.