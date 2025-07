Após sequência ruim, Ibovespa inicia semana em alta, de volta a 134 mil pontos

Após ter fechado a sexta-feira no menor nível em quase três meses, na casa dos 133 mil pontos, a depreciação acumulada pelo Ibovespa desde a máxima histórica de 141 mil, em 4 de julho, induzia uma recuperação técnica neste começo de semana, na ausência de novidades, desde o sábado, 19, que agravassem ainda mais a disputa comercial com os Estados Unidos. Pelo contrário: declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não há planos para retaliar ou criar restrições a remessas de dividendos contribuíram para uma relativa descompressão dos ativos brasileiros, com recuo do dólar e do DI futuro, e avanço do Ibovespa.

No fechamento desta segunda, 21, o principal índice da B3 mostrava ganho moderado a 0,59%, aos 134.166,72 pontos, tendo rompido o limiar de 1% de alta no melhor momento da sessão, à tarde, aos 134.864,53 pontos, saindo de mínima (133.367,36) quase correspondente ao nível de abertura (133.381,58) do pregão. O giro financeiro desta segunda-feira ficou em R$ 17,5 bilhões. No mês, o Ibovespa cede 3,38% e, no ano, ainda avança 11,54% - em 4 de julho, no fechamento em recorde histórico, o ganho acumulado em 2025 chegava a 17,44%.

Apuração do Estadão/Broadcast mostra que o governo está preparando defesa com base em argumentos técnicos e econômicos, o que envolve também aspectos que foram colocados meio de 'contrabando', como o Pix, nas queixas apresentadas pelo governo Trump para abrir uma investigação comercial sobre a conduta brasileira. As portas para uma negociação bilateral em alto nível, contudo, permanecem fechadas. A colocação de uma cláusula política, que colide com a própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma questão doméstica, dificulta recuo do republicano neste momento, o que reforça a perspectiva de que se chegue a 1º de agosto sem uma revisão da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros prometida pela Casa Branca.