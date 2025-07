Bolsas da Ásia fecham em alta, após PBoC manter juros e de olho no Japão e em tarifas

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,68% em Hong Kong, a 24.994,14 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ganho de 0,71% em Seul, a 3.210,81 pontos.

Em Tóquio, não houve negócios hoje devido a um feriado no Japão. Ontem (20), a coalizão governista do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, não conseguiu garantir maioria absoluta na câmara alta do Parlamento após eleição legislativa, revés que ameaça atrapalhar as delicadas negociações comerciais em curso com os EUA. Apesar da derrota, Ishiba afirmou que não pretende deixar o cargo de premiê, em uma decisão que ajudou a impulsionar o iene.

O Japão está sujeito a ser penalizado com tarifas "recíprocas" de 25% pelo governo Trump se não firmar um pacto comercial com Washington até 1º de agosto. Em entrevista à CBS, porém, o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que "nada impede que os países" sigam negociando após aquela data.

Contrariando o viés positivo de hoje na Ásia, o Taiex caiu 0,18% em Taiwan, a 23.340,56 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, depois de subir nos dois pregões anteriores. O S&P/ASX 200 recuou 1,02% em Sydney, a 8.668,20 pontos.

