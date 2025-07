Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com negociações comerciais e balanços no radar

As expectativas medianas de inflação de empresas da zona do euro para um ano à frente diminuíram para 2,5% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a Pesquisa sobre o Acesso ao Financiamento das Empresas (Safe, na sigla em inglês) do Banco Central Europeu (BCE. No levantamento anterior, referente ao primeiro trimestre, a projeção de inflação em 12 meses no meio empresarial era de 2,9%. Para o horizonte de três e cinco anos, a previsão seguiu inalterada em 3,0%.

Da temporada de balanços, destaque positivo para a Ryanair, que saltou 6,86%, após a companhia aérea de baixo custo mais do que dobrar seu lucro no trimestre até junho. Em Lisboa, a Galp subiu 1,80% após a petrolífera portuguesa não apenas superar expectativas de lucro, mas revelar também que recebeu propostas de parceria em sua descoberta de Mopane, na Namíbia.

Por outro lado, a Stellantis caía 2,1% em Milão, após a montadora revelar que sofreu um prejuízo bilionário no primeiro semestre do ano ao contabilizar um impacto de cerca de 300 milhões de euros relacionados às tarifas dos EUA.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,36%, a 401.66,60 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve alta de 0,30%, a 14.031,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,03%, a 7.671,77 pontos.