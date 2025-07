Brasil registra melhor maio da história em tráfego doméstico, com alta de 14%, diz associação

O mercado aéreo brasileiro foi destaque no relatório de tráfego da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) referente a maio de 2025. O País registrou 8,2 milhões de passageiros em voos domésticos, o maior volume já visto para o mês de maio. O número representa um crescimento de 14% em relação a igual período de 2024.

O resultado consolida uma tendência: março, abril e maio de 2025 formaram a melhor sequência de meses já registrada no segmento doméstico brasileiro. A Alta atribui esse desempenho, em parte, a uma redução nos preços: o transporte aéreo foi a categoria de serviço com a maior deflação no País, queda de 11,3% em relação a maio do ano passado. Enquanto isso, o consumo privado em serviços de transporte aéreo cresceu 16,9% no acumulado de janeiro a abril.

No segmento internacional, o Brasil cresceu 13,2% com 250 mil passageiros adicionais e alcançou um recorde consecutivo de cinco meses de crescimento. As chegadas de turistas internacionais por via aérea cresceram 38%, com 1,5 milhão de visitantes da América do Sul no acumulado do ano (+64%).