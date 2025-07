Dólar abre com viés de alta, mas tem alívio por exterior e de olho em Haddad

Na safra de balanços americana, a Verizon registrou lucro líquido de US$ 5,1 bilhões no 2º trimestre de 2025, alta de 8,9% em relação ao ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,22, superando a estimativa de US$ 1,19.

Na Europa, a Stellantis, montadora europeia que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Jeep, amargou prejuízo líquido de 2,3 bilhões de euros entre janeiro e junho sob impacto das tarifas dos EUA.

Em relação às tarifas, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as negociações comerciais estão avançando, mas ressaltou que a qualidade dos acordos é mais importante do que o "momento certo". "Não vamos nos apressar", disse.