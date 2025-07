EUA: Natal mais caro e com menos produtos decorrerá de tarifas de Trump

Meses de confusão sobre quais produtos de países estrangeiros podem ficar mais caros para importar deixaram uma dúvida sobre a temporada de compras natalinas. Os varejistas dos EUA geralmente começam a planejar as festas de fim de ano em janeiro e, normalmente, finalizam a maior parte de seus pedidos até o final de junho. As tarifas oscilantes já foram levadas em consideração em seus cálculos.

Quais são as consequências para os consumidores? As lojas podem não ter os itens específicos que os clientes desejam em novembro e dezembro. Alguns fornecedores e compradores varejistas reduziram suas linhas de produtos para as festas de fim de ano, em vez de arriscar uma conta tributária pesada ou importações caras que não serão vendidas. As empresas ainda estão definindo os preços, mas afirmam que os consumidores podem esperar que muitos itens fiquem mais caros, embora o aumento dependa, em parte, da entrada em vigor da última rodada de tarifas "recíprocas" de Trump no mês que vem.

A falta de clareza tem sido especialmente prejudicial para a indústria de brinquedos dos EUA, que traz quase 80% de seus produtos da China. Os fabricantes de brinquedos geralmente aumentam a produção em abril, um processo que foi adiado até o final de maio deste ano depois que o presidente impôs uma tarifa de 145% sobre os produtos chineses, de acordo com Greg Ahearn, presidente e CEO da Toy Association, um grupo comercial do setor.

A tarifa dos EUA pode ter caído significativamente em relação à alta do início do ano - uma trégua na guerra comercial entre os EUA e a China está prevista para expirar em 12 de agosto -, mas continua a moldar o próximo período de festas. A atividade de fabricação está bem abaixo do nível do ano passado para as pequenas e médias empresas de brinquedos dos EUA, disse Ahearn.

O atraso no início das atividades fabris na China significa que os brinquedos para as festas de fim de ano só agora estão chegando aos armazéns dos EUA, disseram especialistas do setor. Uma grande incógnita é se as tarifas impedirão as lojas de reabastecer os estoques de brinquedos de grande sucesso que surgirem em setembro, disse James Zahn, editor-chefe da publicação especializada Toy Book.

Planejamento