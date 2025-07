Fleury: não há qualquer decisão ou documento celebrado em relação à fusão com a Rede D'Or

O Fleury informou nesta segunda-feira, 21, por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que não há qualquer decisão da sua administração, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados com a Rede D'Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial fusão.

"A companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados e voltará a comentar o assunto, caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da CVM", disse o Fleury.

Segundo a empresa, a companhia analisa constantemente as condições do mercado, à luz dos seus planos de investimentos, buscando manter-se permanentemente em condições de beneficiar-se de eventuais oportunidades de mercado compatíveis com esses planos e objetivos estratégicos.