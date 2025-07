Focus: mediana de IPCA 2026 cai a 4,45%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde março

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu de 4,50% para 4,45%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde o relatório publicado no dia 17 de março. Antes, foram nove semanas de estabilidade da projeção em 4,50%, colada ao limite superior do alvo.

Uma queda nessa estimativa já era aguardada por dois grupos de economistas do mercado que se reuniram com diretores do Banco Central na última sexta-feira, 18, como mostrou a Broadcast. Isso se deve à perspectiva de desaceleração da economia, e à expectativa de efeitos desinflacionários das tarifas americanas.

Considerando apenas as 107 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a inflação de 2026 recuou de 4,49% para 4,45%. A última sexta-feira foi uma data crítica para inserção de projeções no boletim, o que aumenta as respostas nesse prazo.