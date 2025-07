Guerra tarifária vai começar quando eu der uma resposta a Trump, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 21, que o Brasil não está em uma guerra tarifária com os Estados Unidos. Segundo ele, a relação vai escalar a tal ponto quando ele responder ao presidente americano, Donald Trump, se ele "não mudar de opinião".

"Nós não estamos em uma guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar quando eu der uma resposta ao Trump, se ele não mudar de opinião. As condições que o Trump impôs não foram condições adequadas", afirmou Lula, que voltou a rechaçar a alegação do líder americano sobre déficits na relação comercial com o Brasil.

As declarações de Lula foram feitas em uma conversa com jornalistas, em Santiago. O presidente foi à capital chilena para se reunir com chefes de Estado progressistas em um encontro sobre a defesa da democracia. Segundo o presidente, a crise com os Estados Unidos não foi discutida por se tratar de um problema interno.