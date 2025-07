Justiça suspende pagamento de bônus para conselho e diretoria da oi

"Naturalmente, o mercado privado costuma remunerar profissionais qualificados através de cifras bastante elevadas (...) Contudo, no momento pelo qual a recuperanda atravessa, impossível não concluir que tal prática mostra-se imprópria e inadequada", afirmou a magistrada no seu despacho.

Ela ponderou ainda que a proposta de mudança no plano de recuperação em andamento afeta credores da classe trabalhista. "Há ponto nodal no aditivo apresentado de inclusão, no plano aprovado, dos credores trabalhistas e de reduzir - em muito - seus créditos. Este contexto inviabiliza a manutenção, ao menos por ora, de pagamentos de bonificações", mantendo apenas as remunerações fixas.

A Oi definiu, em assembleia, a destinação de até R$ 199 milhões para o pagamento do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal no triênio que vai de 2025 a 2027.

Os valores abrangem remuneração fixa e bônus sujeito ao cumprimento de metas. O valor total representaria um desembolso 42,5% maior que do que o efetivamente gasto no triênio anterior, entre 2022 e 2024, quando chegou a R$ 139,7 milhões em valores nominais.

Na ocasião, a Oi afirmou que a política de remuneração tinha como objetivo "atrair, reter e incentivar a alta performance de seus executivos e a concretização das estratégias de negócios da companhia, com uma remuneração competitiva em relação aos praticados pelo mercado".

A Oi justificou ainda que sua proposta de remuneração estava "adequada ao momento atual da companhia, marcado por um processo de profunda e complexa transformação empresarial e que requer flexibilidade e competitividade para atrair e reter profissionais com perfis adequados".