NY, minério, Haddad e IPCA no Focus estimulam alta do Ibovespa, mas temor tarifário segue

A alta de 2,08% do minério de ferro em Dalian, na China, e dos índices das bolsas de Nova York empurram para cima o Ibovespa no início do pregão desta segunda-feira (21) de agenda esvaziada. Além disso, novo alívio nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano e do seguinte no boletim Focus é bem visto, ajudando a atenuar as recentes quedas do principal indicador da B3.

Na sexta-feira, dia 18, o Ibovespa fechou em baixa de 1,61%, aos 133.381,58 pontos, no menor nível de encerramento em três meses, terminando a semana com recuo de 2,06%. Já o dólar subiu 0,73%, fechando aos R$ 5,5876.

O economista-chefe do BV, Roberto Padovani, pontua que a semana passada foi mais um período complicado nos mercados, em função de temais globais. "As atenções continuaram voltadas a questões tarifárias norte-americanas com imposição e novas tarifas a novos países, com atenção especial a Brasil e México", diz, acrescentando que o assunto deve continuar no foco assim como a pressão sobre o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, para que reduz os juros dos EUA.