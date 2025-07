Ouro fecha em alta impulsionado por dólar fraco, tensões geopolíticas e Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda, 21, impulsionado pela fraqueza do dólar, pelo aumento de tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Leste Europeu e pelas expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) nos próximos meses.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 1,43% na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.406,40 por onça-troy.

Durante a sessão, o dólar e os juros dos Treasuries - ativos de segurança que costumam operar opostos ao ouro - cederam diante agenda esvaziada e enquanto os investidores concentravam as atenções para os sinais de dirigentes do BC americano sobre redução iminente dos juros e pelas incertezas sobre as tarifas americanas.