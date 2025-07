Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta segunda-feira, 21, o Pix, meio de pagamento criado pelo Banco Central, após críticas do governo de Donald Trump. Os Estados Unidos iniciaram uma investigação contra o Brasil que inclui, entre outros pontos, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. "Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular", disse Haddad à Rádio CBN.

Para Haddad, o desconforto com o Pix é surpreendente, e tratar o meio de pagamento "como uma possível ameaça aos EUA" seria irracional. A investigação vem no contexto de anúncio de tarifas adicionais de 50% sobre qualquer produto brasileiro. O presidente dos EUA, Donald Trump, utilizou motivos políticos para justificar a imposição, especialmente o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Judiciário brasileiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado na Justiça em razão de sua atuação nos Estados Unidos, onde desde março pede sanções contra autoridades brasileiras. Ele busca anistia aos envolvidos nos ataques golpistas julgados no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu em uma ação penal de 2022.