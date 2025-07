Ryanair mais que dobra lucro com impulso de feriado de Páscoa

A Ryanair mais que dobrou seu lucro no primeiro trimestre fiscal, graças a um impulso relacionado ao feriado de Páscoa, que caiu em abril este ano, e a um significativo aumento nas tarifas aéreas. A companhia aérea irlandesa de baixo custo divulgou nesta segunda-feira (21) que obteve lucro líquido de 819 milhões de euros no período de três meses encerrado em junho, ante ganho de 360 milhões de euros apurado no mesmo período do ano passado.

A receita alcançou 4,34 bilhões de euros no trimestre, em comparação aos 3,63 bilhões de euros de um ano antes.

A empresa transportou 57,9 milhões de passageiros no período, com avanço de 4% na comparação anual.