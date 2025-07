Silveira diz a jornal que governo pode ir à Justiça contra jabutis em MPs do setor elétrico

Questionado sobre a volta do horário de verão, Silveira disse que é uma possibilidade para este ano. "Esse debate já se iniciou agora no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE esta semana. O operador está estudando se isso é uma possibilidade e uma necessidade para garantir segurança e melhor custo para o consumidor para este ano. Mas é uma possibilidade", disse. "O plano que foi estabelecido na CMSE é dentro de 30 dias. Não pode passar disso por causa do prazo de planejamento antes do período de chuva do ano."

Em paralelo às MPs no Congresso, o ministro trabalha em busca de uma solução para o aumento dos cortes de geração, o chamado "curtailment".

"Houve uma falta de planejamento do governo anterior, que não compatibilizou as linhas de transmissão com o volume de geração principalmente no Nordeste, e também houve muito incentivo para algumas fontes nos últimos anos. O consumidor não pode pagar essa conta por falta de demanda. O grupo de trabalho está sendo concluído para fazermos uma proposta", afirmou.

Sobre o leilão de reserva de capacidade, Silveira disse que os estudos serão concluídos ainda este mês. "Tem as etapas de consulta pública, Aneel e TCU Tribunal de Contas da União, mas no primeiro trimestre do ano que vem conseguimos fazer o leilão", disse.