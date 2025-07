Stellantis alerta sobre impacto de tarifas e sofre prejuízo bilionário no 1º semestre

A empresa também informou que as entregas de carros apenas no segundo trimestre somaram 1,447 milhão de unidades, volume 6% menor do que o do período equivalente do ano passado, em meio a uma queda de 25% na América do Norte.

O balanço semestral consolidado da Stellantis está previsto para o próximo dia 29.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Stellantis caía 0,60% na Bolsa de Milão, reduzindo perdas de mais cedo.