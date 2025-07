Trump diz saber melhor do que ninguém sobre o Fed

Ao comentar reportagem do Wall Street Journal, que diz que o secretário do Tesouro, Scott Bassent, teria explicado a ele que demitir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, seria ruim para o mercado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste domingo, 20, em publicação na rede Truth Social que "sabe melhor do que ninguém" o que é bom para o mercado financeiro e para o país.

"Ninguém precisou me explicar isso. Eu sei melhor do que ninguém o que é bom para o mercado e o que é bom para os EUA. Se não fosse por mim, o mercado não estaria em altas recordes agora, provavelmente teria DESPENCADO! Então, obtenha suas informações CORRETAS. As pessoas não me explicam, eu explico a elas!", disse Trump, que voltou a usar a expressão "too late", indicando que Powell está atrasado em iniciar o corte dos juros no país.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.