Abipesca pede ao governo crédito emergencial de R$ 900 milhões para mitigar impacto do tarifaço

No documento enviado a Lula, a Abipesca também pede que o governo federal intensifique as negociações para reabertura do mercado europeu, fechado às exportações brasileiras de pescado desde 2017. As exportações de pescados brasileiros ao bloco europeu foram suspensas pelo próprio Ministério da Agricultura, por recomendação das autoridades sanitárias europeias. O fim do embargo é uma das principais demandas do setor produtivo ao governo Lula. Agora, o setor quer a prioridade da retomada da exportação de pescados brasileiros à União Europeia (UE) como alternativa de direcionamento de fluxo comercial aos Estados Unidos.