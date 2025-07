Agilysys alcança receita recorde no 1º trimestre fiscal, mas lucro recua

A Agilysys teve lucro líquido de US$ 4,89 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, queda de 65% em comparação a igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 21. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 0,17 entre abril e junho, em linha com o esperado por analistas consultados pela FactSet. Contudo, o lucro ajustado por ação, de US$ 0,33 no trimestre, ficou abaixo das expectativas de analistas, de US$ 0,36.

A provedora de software de hospitalidade registrou avanço anual de 20,8% na receita, para o nível recorde de US$ 76,7 milhões, superando a previsão da FactSet, de US$ 74,4 milhões.

A Agilysys manteve a previsão de crescimento da receita total no ano fiscal entre US$ 308 milhões e US$ 312 milhões, mas elevou a projeção de avanço da receita de assinaturas de 25% para 27%.