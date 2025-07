Aneel aprova edital do leilão para contratar 'energia nova', com 241 projetos hidrelétricos

Não poderão participar do leilão os empreendimentos de geração que entrarem em operação comercial até a data de publicação do edital. Houve inscrição de 241 projetos, número recorde, com aproximadamente 3 GW de capacidade total.

O preço-teto para empreendimentos sem outorga e para empreendimentos com outorga, mas sem contrato, será de R$ 411 por megawatt-hora (MWh).

O diretor Fernando Mosna teve voto divergente. Ele questionou a relação de uma contratação de energia proveniente de uma única fonte, o que poderia divergir com o critério de competitividade. Mosna entendeu que seria necessária uma manifestação do Ministério de Minas e Energia (MME) em relação a essa motivação.