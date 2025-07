Bailey indica oposição a planos do governo britânico para relaxamento de regras bancárias

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, indicou oposição aos argumentos do governo britânico em favor de um afrouxamento nas regras de supervisão bancária.

Em audiência no parlamento do Reino Unido, Bailey foi questionado se concorda com a avaliação da ministra das Finanças do país, Rachel Reeves, de que a regulação representa uma "bota no pescoço" das instituições financeiras. O banqueiro central respondeu: "bem, eu não uso esses termos".

Bailey reconheceu que o BoE pode analisar eventuais mudanças em algumas áreas. "Mas não podemos abrir mão da estabilidade financeira básica", defendeu.