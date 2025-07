Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com negociações comerciais, BCE e balanços

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 22, com cautela pelas negociações comerciais entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, na medida em que cresce a percepção de que o bloco poderá adotar medidas retaliatórias caso um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não seja alcançado antes do prazo de 1º de agosto. Além disso, as perspectivas para a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) seguem observadas nesta semana, assim como a temporada de balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,46%, a 544,05 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,12%, a 9.023,81 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,15%, a 24.027,17 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve queda de 0,69%, a 7.744,41 pontos - as cotações são preliminares.

O governo francês quer que Bruxelas pressione Washington enquanto as negociações comerciais transatlânticas se encaminham para o fim, sem acordo à vista. Segundo o Politico, uma autoridade francesa disse que Paris acredita que os negociadores europeus devem "deixar claro que estamos prontos para apertar o botão vermelho" se Trump se recusar a concordar com termos aceitáveis. Uma segunda autoridade disse que a Comissão Europeia deveria reconhecer que está lidando com um aliado que está "aumentando as tensões em uma guerra comercial que ela mesma iniciou".