Coca-Cola atende pedido de Trump e confirma que lançará refrigerante com açúcar de cana nos EUA

A receita da Coca-Cola aumentou 1%, chegando a US$ 12,5 bilhões. Ajustada por itens não recorrentes, a receita trimestral foi de US$ 12,6 bilhões. Esse valor ficou em linha com a previsão de Wall Street, de acordo com os analistas consultados pela FactSet.

O lucro líquido aumentou 58%, chegando a US$ 3,8 bilhões. Seu lucro líquido ajustado foi de 87 centavos, superior à previsão de 83 centavos de Wall Street.

A Coca-Cola disse nesta terça-feira que agora espera que os lucros ajustados para o ano inteiro cresçam 8%. No início do ano, a Coke esperava que seus lucros crescessem de 8% a 10%, mas em abril reduziu essa faixa para 7% a 9%. A Coca-Cola ganhou US$ 2,88 por ação em 2024.

As ações da Coca-Cola Co. caíram ligeiramente no início desta terça-feira, assim como todos os principais mercados dos EUA.