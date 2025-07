Como aderir ao acordo do INSS para reembolso de descontos ilegais? Entenda

Mais de 714 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos por parte de entidades associativas já aderiram ao acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para receber o reembolso dos valores descontados entre março de 2020 e março de 2025, de acordo com o Ministério da Previdência Social. O número representa 36% dos cerca de 1,9 milhão de beneficiários aptos a assinar o termo de adesão.

Os acordos foram liberados no dia 11 de julho e, a princípio, devem ficar disponíveis pelo menos até o dia 14 de novembro. Os pagamentos, que seguem a ordem de adesão, começam nesta quinta-feira, 24.

Entenda o acordo de reembolso do INSS.