Diretor da Anee diz que há 'flanco' de insegurança jurídica em leilão de 'energia nova'

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna avaliou nesta terça-feira (22) que há um "flanco" de insegurança jurídica com o Leilão de Energia Nova "A-5" de 2025, destinado à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas.

A classificação A-5 se refere ao início do fornecimento de energia, que ocorrerá em 1º de janeiro de 2030, ou seja, cinco anos depois do leilão. Já o termo "energia nova" se refere à contratação de eletricidade de empreendimentos a serem construídos.

O diretor teve voto divergente na Aneel para a aprovação do edital para este certame. Em conversa com jornalistas, ele explicou que o leilão foi desenhado, a princípio, para atender uma obrigação prevista na lei de 2021 que tratou da desestatização da Eletrobras. Porém, o artigo da lei que estipulava essa contratação foi revogado por Medida Provisória (MP) do governo.