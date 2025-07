Dólar sobe ante real por cautela sobre tarifas dos EUA

O dólar sobe no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 22, em meio a preocupações com as tarifas de 50% dos EUA sobre importações do Brasil e a nova ameaça de taxar em 100% Brasil, Índia e China se continuarem comprando petróleo da Rússia.

No entanto, o sinal do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de que 1º de agosto é um "prazo bastante rígido" para todos os países e nada impede que países negociem tarifas depois dessa data ameniza os ajustes, além da alta de 2,49% do minério de ferro.

No foco está a estratégia do governo brasileiro para conter os efeitos do tarifaço americano em meio à agenda esvaziada de indicadores. O presidente Lula subiu o tom e afirmou na segunda-feira, 21, que o Brasil ainda não está em uma guerra tarifária com os EUA, mas alertou: "Guerra tarifária vai começar quando eu der uma resposta ao Trump, se ele não mudar de opinião".