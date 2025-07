Ibovespa sobe aos 135 mil pontos com alta de 2,5% do minério, enquanto monitora tarifas

A valorização de 2,49% do minério de ferro em Dalian, na China, estimula as ações do segmento metálico na B3 e impulsiona o Ibovespa no pregão desta terça-feira, 22. Petrobras também avança, mesmo com recuo de até 1,5% do petróleo no exterior. O movimento ocorre a despeito da fraqueza das bolsas americanas, após a divulgação de alguns balanços fortes (GM e Coca-Cola) e alertas das empresas sobre tarifas.

"O minério puxou o Ibovespa ontem (segunda-feira) e é até um ponto negativo, pois se Vale e Petrobras sobem - os dois maiores pesos da Bolsa -, impossível o Índice não avançar", pontua Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, no sentido de que vale o mesmo na direção oposta. "A notícia de um projeto de infraestrutura pela China no Tibete é extremamente positiva para a Vale, que é parceiro comercial do país, o que melhoraria a demanda e seus resultados operacionais", avalia. Aliás, nesta terça-feira a mineradora divulga dados operacionais do segundo trimestre após o fechamento da B3.

Apesar da elevação do principal indicador da B3, há certa cautela dada a proximidade do dia 1º de agosto, devido a incertezas relacionadas às tarifas impostas pelos Estados Unidos a vários países. Em dia de agenda esvaziada de indicadores, o foco fica em eventuais estratégias do governo brasileiro para conter os efeitos do tarifaço americano a produtos do Brasil vendidos para lá. Além disso, serão divulgados o Relatório de Receitas e Despesas Primárias referente ao terceiro trimestre, o relatório operacional da Vale após o fechamento da B3, bem como início da temporada de balanços, com Neoenergia.