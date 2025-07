Indústria brasileira começa 2º semestre sem recuperar confiança, afirma CNI

De acordo com o levantamento, apenas as indústrias do Nordeste permanecem confiantes. Empresários do Sudeste, Sul e Centro-Oeste seguem com falta de confiança.

A pesquisa mostra ainda que três segmentos migraram da confiança para a falta de confiança: perfumaria, limpeza e higiene pessoal; produtos diversos; e produtos de borracha. Apenas o setor de manutenção e reparação passou da falta de confiança para a confiança. Ao todo, 23 setores industriais estão sem confiança, enquanto apenas seis permanecem confiantes.

O recuo do índice também ocorreu entre empresas de todos os portes. A maior queda foi registrada entre médias empresas (-1,3 ponto), seguidas pelas grandes (-1,1 ponto) e pequenas (-0,7 ponto).

O levantamento foi feito entre os dias 1º e 10 de julho, com 1.788 empresas industriais, sendo 724 pequenas, 652 médias e 412 grandes.