Lockheed Martin decepciona com lucro e vendas no 2º trimestre e reduz previsão para o ano

A Lockheed Martin, fabricante americana de produtos aeroespaciais, registrou lucro de US$ 342 milhões no segundo trimestre, abaixo dos US$ 1,64 bilhão registrados no mesmo período no ano anterior. Por ação, os lucros trimestrais foram de US$ 1,46, bem abaixo dos US$ 6,52 por ação esperados por analistas da FactSet.

As vendas do segundo trimestre registraram US$ 18,16 bilhões, abaixo da projeção de analistas, de US$ 18,57 bilhões. De acordo com a empresa, o trimestre foi prejudicado por encargos que somam mais de US$ 1,7 bilhão, ou US$ 5,83 por ação após impostos.

O diretor-executivo da Lockheed Martin, Jim Taiclet, disse que a empresa reavaliou sua posição financeira durante um processo de revisão dos programas da companhia. "Como resultado, estamos tomando uma série de encargos neste trimestre para lidar com esses riscos recém-identificados", afirmou.