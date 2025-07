Nada me diz que Powell deva renunciar agora, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou, em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira, 22, que "nada diz" que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, deva renunciar agora.

"Eu conheço Powell, ele tem sido um bom servidor público", disse. No entanto, Bessent mencionou que pede uma revisão interna do BC americano e que isso pode ser parte "do legado de Powell".

Na segunda-feira, 21, o secretário visitou a sede do Fed, defendeu que deveria haver uma revisão da decisão de reformar partes da sede da instituição e ressaltou a necessidade de reformas mais profundas da estrutura regulatória bancária.