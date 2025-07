Ouro fecha em alta beneficiado da incerteza tarifária e fraqueza do dólar

Para o analista da FxPro Alex Kuptsikevich, além da incerteza comercial, o ouro se valorizou com o enfraquecimento do dólar americano devido à persistente incerteza com a política monetária do Federal Reserve (Fed). "Com o dólar lutando para ganhar impulso e os investidores globais buscando cada vez mais diversificar seus ativos baseados em dólar, o ouro está em tendência de alta", avalia.

Ainda, de acordo com a Pepperstone, qualquer recuperação do dólar deve "permanecer limitada", considerando as preocupações comerciais, de política monetária e da independência do BC dos Estados Unidos, após circularem rumores, posteriormente negados, de que o presidente americano, Donald Trump, poderia demitir o chefe da instituição, Jerome Powell, antes de seu mandato chegar ao fim, em maio do ano que vem. "Isso deve ser positivo para o ouro", escreve.

*Com informações da Dow Jones Newswires